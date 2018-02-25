Пекин, 25 февраля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики призвало США не подрывать сотрудничество между двумя странами своей политикой санкций. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 25 февраля, пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Американские санкции

МИД КИтая напомнил, что власти США начали вводить санкции против китайских судоходных и энергетических компаний, которые сотрудничают с Корейской Народно-Демократической Республикой.

«Китай решительно выступает против американской стороны, вводящей односторонние санкции и «долгосрочной юрисдикции» в соответствии со своим внутренним законодательством против китайских организаций или отдельных лиц», — сказано в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Пекин призывает Вашингтон незамедлительно прекратить подобные правонарушения, так как они подрывают американо-китайское сотрудничество в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, в конце 2017 года власти США смогли протащить через Совет Безопасности Организации Объединённых Наций резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. При этом у США есть собственные санкции против Северной Кореи, которые совершенно не обязаны выполнять другие страны.

Тем не менее Вашингтон периодически начинает угрожать санкциями тем странам, которые не собираются следовать американской политике санкций против КНДР.