Вашингтон, 25 февраля, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето после почти часового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом решил отложить свой официальный визит в эту страну до лучших времен. Об этом накануне, 24 февраля, пишет Wahingthon Post со ссылкой на источники.

PresidenciaMX 2012-2018 Энрике Пенья Ньето

Ранее сообщалось, что официальный визит президента Мексики в США состоится в конце февраля или в начале марта этого года. 16 февраля Белый дом подтвердил информацию о подготовке визита главы Мексики.

Накануне состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. Трамп и Пенья Ньето разговаривали около 50 минут, главной темой разговора было строительство стены на мексиканской границе, которое затеял Трамп.

По данным издания, ни один из президентов не поддержал позицию другого по этому вопросу. Это и не удивительно, так как Трамп считает Мексику одной из худших стран мира, неоднократно об этом говорил, а также обещал, что за строительство стены на границе с этой страной заплатят сами мексиканцы.

Как утверждает один из источников, под конец разговора Трамп потерял терпение и бросил трубку.