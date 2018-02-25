Вашингтон, 25 февраля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал расследование о якобы существующих между ним и Российской Федерацией связях «охотой на ведьм и незаконным позором». Такое заявление Трамп сделал накануне, 24 февраля, в интервью Fox News.

Дональд Трамп

В ходе интервью Трампа спросили, были ли у русских какие-либо компрометирующие материалы на него.

«Конечно нет, потому что её нет и никогда не было. Вся эта охота за ведьмами является незаконным позором… и Обама ничего не сделал в отношении России!» — ответил Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще с периода предвыборной кампании Трампа преследуют обвинения в том, что у него якобы есть какие-то связи с Российской Федерацией, конкретно — с российскими спецслужбами.

Эти обвинения были придуманы штабом противника Трампа на выборах — Хиллари Клинтон, которая выдвигалась от Демократической партии. Утверждалось, что у российских спецслужб якобы есть компромат на Трампа и они смогут давать на него в случае, если тот станет президентом.

Под этими обвинениями нет никаких реальных доказательств, так как они являются полностью вымышленными.

Российские власти неоднократно отвергали подобный бред, который, тем не менее, продолжают тиражировать американские СМИ.