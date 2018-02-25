Каир, 25 февраля, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Крупный некрополь с захоронениями разных периодов древнеегипетской истории обнаружен археологами к югу от Каира. Об этом заявил министр по делам древности Египта Халед эль-Энани, передает агентство Associated Press.

Egypttoday.com Гобница в районе Туна эль-Гебель

Некрополь, расположенный в районе Туна эль-Гебель, состоит из восьми гробниц, в которых находятся около 40 саркофагов. Все захоронения принадлежат жрецам и чиновникам, жившим в период от позднего царства до эпохи Птолемеев.

Каменные и деревянные саркофаги покоились на глубине до 8 м. В числе находок — 17 мумий, канопы — сосуды для бальзамирования внутренних органов, погребальные статуэтки ушебти, посуда, украшения, предметы быта.

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Раскопки некрополя начались в ноябре 2017 года. По мнению специалистов, речь идет об одном из крупнейших открытий в области археологии за последние годы. Работы здесь продлятся около пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в египетской провинции Кафр эш-Шейх были обнаружены остатки храма, относящегося к эпохе фараонов XXVI династии. Сооружение было построено в период с 685 по 525 год до нашей эры. Археологи нашли сохранившиеся фрагменты стен и пола, а также несколько статуй.

В декабре 2017 года на территории храмового комплекса Гебель-эс-Сисила исследователи нашли так называемое детское кладбище — четыре мумии детей 4−9 лет. Открытие позволит ученым подробнее узнать о погребальных обрядах эпохи династии Тутмосидов.