Москва, 25 февраля, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Вспышка брюшного тифа зафиксирована в районе города Хайдарабад в Пакистане. Об этом 25 февраля информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Рисунок 1939 года, изображающий пути попадания бактерий, вызывающих брюшной тиф, в колодец

Специалисты одного из ведущих вузов страны — Университета Ага-Хан отмечают, что вспышка связана с загрязнением воды высокоустойчивым штаммом возбудителя брюшного тифа. Болезнь обнаружена у более чем десяти детей.

Вместе с тем, в министерстве здравоохранения провинции Синд вспышку не подтверждают и не приводят данные о количестве заболевших. По официальным данным, с ноября 2017 года заболевание брюшным тифом диагностировано в более чем ста случаях.

Продолжающаяся вспышка вызвана серотипом Р58 S.typhi. В настоящее время возбудитель распространился за пределы города Хайдарабад.

В Роспотребнадзоре граждан, направляющихся в Пакистан, призвали принимать во внимание эти сведения.

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Брюшной тиф является острым инфекционным заболеванием, при котором поражается кишечник и наступает общая интоксикация организма. Возбудитель — Salmonella typhi — попадает в организм с пищей, водой, путем бытовых контактов. Инкубационный период длится от одной до трех недель.

Для лечения болезни применяют противомикробные препараты. Средствами профилактики служат специфические бактериофаги и вакцина.