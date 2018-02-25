Киев, 25 февраля, 2018, 04:44 — ИА Регнум. Уроженец Одессы Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, представит Украину на международном фестивале «Евровидение». Сообщение об этом опубликовано 25 февраля на официальном сайте конкурса.

Dearon Евровидение 2018

Бочаров стал победителем национального отбора, оставив позади еще 17 претендентов на участие в фестивале. В их числе были коллективы Kadnay и The Erised, исполнители Tayanna, Влад Каращук (Laud), Ирина Василенко (Vilna).

В голосовании участвовали зрители и члены жюри. 20-летний певец исполнит на «Евровидении» композицию Under the Ladder («Под лестницей»).

В 2015 году Бочаров стал победителем украинского вокального конкурса «Х-Фактор». На счету музыканта один сольный альбом (Face To Face, 2017), пять синглов и три видеоклипа.

Как сообщало ИА REGNUM, от России на фестивале «Евровидение-2018» выступит певица Юлия Самойлова. По ее словам, песня для конкурса уже выбрана, однако ее название держится в секрете.

Белоруссию на конкурсе представит украинский певец Никита Алексеев, выступающий под сценическим именем Alekseev. Финал конкурса пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

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