Вашингтон, 25 февраля, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Резолюция Совета Безопасности ООН о 30-дневной гуманитарной паузе на территории Сирии должна быть выполнена немедленно. Об этом на своей странице в Twitter написала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Voice of America Война в Сирии

«США хотят, чтобы выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии началось немедленно», — подчеркнула Науэрт.

По ее словам, правительство Башара Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту. Мирное население, отчаянно нуждающееся в продуктах питания и медикаментах, должно получить их.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли назвала принятие гуманитарной резолюции «запоздалым решением» и возложила ответственность за задержку на Россию. По ее мнению, документ мог бы быть принят раньше, однако Москва с запозданием присоединилась к международному консенсусу.

«Люди в Сирии не должны гибнуть, пока российская делегация ожидает инструкций из Москвы или обсуждает результаты с сирийской стороной», — подчеркнула Хейли, выступая в Совбезе ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Совбез ООН принял гуманитарную резолюцию, требующую введение на всей территории Сирии 30-дневного перемирия. В документе говорится, что участники конфликта должны «без промедления прекратить столкновения», обеспечив паузу по меньшей мере на указанный срок. Этот период будет использован для безопасной доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых и тяжелобольных.

Читайте также: Лавров: Россия готова поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии