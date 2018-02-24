Элиста, 25 февраля, 2018, 01:54 — ИА Регнум. Воздушный акробат Антон Мартынов упал с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте. Об этом сообщают «Вести».

В цирке

Инцидент произошел в спорткомплексе «Ойрат-арена». Артист, выступавший вместе с братом-близнецом, сорвался с высоты 5−6 м и получил серьезные травмы.

Мартынов находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Калмыкских врачей по видеосвязи консультируют коллеги из Москвы. Кроме того, из Астрахани в Элисту отправился опытный нейрохирург. Медики примут решение о дальнейшем лечении артиста после консилиума.

В цирке пояснили, что в больнице рядом с артистом постоянно находятся жена и брат, им выделена палата. Коллектив поблагодарил зрителей за поддержку.

«На данный момент Антон в реанимации, состояние стабильное. Ждем врача из Астрахани», — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе «Цирк Мстислава Запашного в Элисте» в соцсети «Вконтакте».

По словам заместителя директора по организации гастролей Парвиза Гаджиева, акробат мог упасть из-за ремня, вышедшего из карабина во время выступления. Братья Мартыновы выступали без страховки. По факту происшествия ведется проверка, это подтвердили в следственном управлении СКР по Калмыкии.