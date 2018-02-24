Рим, 25 февраля, 2018, 00:40 — ИА Регнум. 24 февраля на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч 26-го тура Серии А между командами «Интер» и «Беневенто». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу черно-синих.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На экваторе второго тайма защитник сборной Словакии Милан Шкриниар открыл счет ударом головы после ассиста Матиаса Весино — 1:0.

Через 3 минуты Андреа Раноккья удвоил преимущество в счете, замкнув навес Жоао Консело с углового — 2:0.

Статистика матча («Интер"/"Беневенто»)

Удары 7/7

Удары в створ 4/1

Владение 55%/45%

Фолы 15/13

Набрав 51 очко «Интер» поднялся на 4-е место, временно обогнав «Лацио» в турнирной табице. «Беневенто» с 10-ю очками остался на последней позиции.

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Консело, Раноккья, Д’Амброзио, Шкриниар, Гальярдини, Алкантара, Весино, Перишич, Кандрева, Эдер.

«Беневенто»: Пуджони, Летициа, Джимсити, Тошка, Санья, Виола, Сандро, Джуричич, Гилерме, Бриньола, Кода.

Главный арбитр матча: Пайретто.

Предупреждения: Кандрева — 56, Раноккья — 59, Виола — 68, Дель-Пинто — 90.

Удаления: Виола — 81.

Голы: Шкриниар 66 — 1:0, Раноккья 69 — 2:0.