Липецк, 24 февраля, 2018, 22:29 — ИА Регнум. В Липецкой области на железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил «КамАЗ». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

48.mchs.gov.ru На месте столкновения

ДТП произошло в субботу, 24 февраля, в Грязинском муниципальном районе в районе ст. Байгора ЮВЖД. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» с грузовым железнодорожным составом № 3431, — говорится в сообщении. — (…) Схода вагонов нет».

В настоящее время выясняются причины аварии.

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