Лондон, 24 февраля, 2018, 22:19 — ИА Регнум. 24 февраля на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч 28-го тура АПЛ между командами «Уотфорд» и «Эвертон». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 79-й минуте английский таранный форвард Трой Дини открыл счет, замкнув передачу Стефано Окаки — 1:0.

Статистика матча («Уотфорд"/"Эвертон»)

Удары 10/4

Удары в створ 5/2

Владение 58%/42%

Фолы 9/9

С 34-мя очками «Эвертон» остался на 9-м месте. «Уотфорд», набрав 33 очка поднялся на 10-ю позицию.

Составы на матч:

«Уотфорд»: Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Холебас, Деулофеу, Ришарлисон, Дукуре, Капу, Перейра, Дини.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Уильямс, Мартина, Кенни, Руни, Гейе, Дэвис, Уолкотт, Сигурдссон, Ньяссе.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Капу — 53, Гейе — 64, Янмат — 89.

Голы: Дини 79 — 1:0.