«Уотфорд» забрал 3 очка в противостоянии с «Эвертоном»
Лондон, 24 февраля, 2018, 22:19 — ИА Регнум. 24 февраля на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч 28-го тура АПЛ между командами «Уотфорд» и «Эвертон». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На 79-й минуте английский таранный форвард Трой Дини открыл счет, замкнув передачу Стефано Окаки — 1:0.
Статистика матча («Уотфорд"/"Эвертон»)
Удары 10/4
Удары в створ 5/2
Владение 58%/42%
Фолы 9/9
С 34-мя очками «Эвертон» остался на 9-м месте. «Уотфорд», набрав 33 очка поднялся на 10-ю позицию.
Составы на матч:
«Уотфорд»: Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Холебас, Деулофеу, Ришарлисон, Дукуре, Капу, Перейра, Дини.
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Уильямс, Мартина, Кенни, Руни, Гейе, Дэвис, Уолкотт, Сигурдссон, Ньяссе.
Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.
Предупреждения: Капу — 53, Гейе — 64, Янмат — 89.
Голы: Дини 79 — 1:0.