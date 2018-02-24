Амстердам, 24 февраля, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили готов приехать на Украину для проведения следственных действий. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я готов приехать на Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше «дело», — написал Саакашвили.

Напомним, ранее генпрокуратура Украины направила правоохранительным органам Нидерландов поручение с просьбой отобрать у лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили «образцы голоса» для расследования уголовного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2018 г. власти Украины депортировали политика Михаила Саакашвили в Польшу, откуда он смог незаконно прорваться на Украину осенью 2017 г.

Из Польши Саакашвили поехал к своей семье в Нидерланды. Там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС.

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