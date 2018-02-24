Лондон, 24 февраля, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о «незаконном присоединении Крыма» к Российской Федерации прокомментировали российские дипломаты в Лондоне. Заявление опубликовано на сайте российской дипломатической миссии.

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«Жаль, что в статье не говорится о четвертой годовщине государственного переворота в Киеве, который поддержали Великобритания и Запад в целом, в ходе которого были грубо нарушены не только Конституция Украины, но и договоренности президента Януковича (Виктор Янукович) с оппозицией при посредничестве Германии, Франции и Польши», — говорится в сообщении.

Также дипломаты отметили, что право народов на самоопределение закреплено, в частности, в Уставе ООН.

Напомним, 22 февраля 2018 г. глава МИД Великобритании Борис Джонсон решил напомнить о воссоединении Крыма с РФ и выпустил по этому случаю статью на британском правительственном портале gov.uk.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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