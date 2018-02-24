Чехов, Московская область, 24 февраля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. По факту обнаружения тел трех мужчин в кабине автомобиля c грузовым полуприцепом в Чеховском районе Подмосковья проводится проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

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ЧП произошло в субботу, 24 февраля, на территории складских помещений в деревне Новоселки.

«Обнаружены тела трёх мужчин без признаков насильственной смерти, — говорится в сообщении. — (…) В настоящее время на месте происшествия работает следователь».

По предварительным данным, в кабине фуры, которая прибыла на территорию Чеховского района на погрузку из Казахстана, обнаружена газовая горелка, которую мужчины вероятно использовали для отопления ночью. Возможно, трое мужчин скончались от отравления газом.

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