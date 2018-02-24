Киев, 24 февраля, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны Российской Федерации. Об этом заявил начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода».

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ

«У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, — заявил Муженко. — И мы готовим войска к обороне своей страны».

Начальник генерального штаба ВСУ добавил, что армия должна быть готова отразить агрессию в любое время.

«Мы (ВСУ) должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины, — заявил Муженко. — Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины».

24 февраля 2018 г. на Украине вступил в силу закон «о реинтеграции Донбасса». Согласно этому закону, президент Украины может использовать ВСУ при «решении» конфликта в Донбассе без каких-либо ограничений. Кроме того, в этом законе сказано, что Донбасс якобы «оккупирован» РФ, которая, в свою очередь, названа «страной-агрессором».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: СБУ: Российские спецслужбы пытались взорвать «Украину»

А также: МИД РФ: Закон «о реинтеграции Донбасса» перечеркивает Минские соглашения