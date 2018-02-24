Мадрид, 24 февраля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. 24 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 25-го тура испанской Примеры между командами «Реал» и «Алавес». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «сливочных».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В конце первого тайма лидер сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет, замкнув передачу Карима Бенземы — 1:0. В первой же атаке второго тайма Гарет Бейл удвоил преимущество в матче — 2:0. Через 15 минут Роналду оформил дубль — 3:0. В конце матча Карим Бензема ударом с пенальти довел счет до разгромного — 4:0.

Статистика матча («Реал"/"Алавес»)

Удары 22/10

Удары в створ 10/5

Владение 64%/36%

Фолы 8/14

Набрав 51 очко «Реал» укрепился на 3-м месте. «Алавес» с 28-ю очками остался на 15-й позиции.

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Эрнандес, Бейл, Каземиро, Васкес, Ковачич, Роналду, Бензема.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Алексис, Лагуардиа, Эли, Торрес, Педраса, Гарсия, Перес, Собрино, Гвидетти.

Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.

Предупреждения: Перес — 5, Собрино — 20, Льоренте — 82.

Голы: Роналду 44 — 1:0, Бейл 46 — 2:0, Роналду 61 — 3:0, Бензема (пен) 89 — 4:0.