«Алавес» не смог ничего противопоставить «Реалу» — 0:4
Мадрид, 24 февраля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. 24 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 25-го тура испанской Примеры между командами «Реал» и «Алавес». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «сливочных».
В конце первого тайма лидер сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет, замкнув передачу Карима Бенземы — 1:0. В первой же атаке второго тайма Гарет Бейл удвоил преимущество в матче — 2:0. Через 15 минут Роналду оформил дубль — 3:0. В конце матча Карим Бензема ударом с пенальти довел счет до разгромного — 4:0.
Статистика матча («Реал"/"Алавес»)
Удары 22/10
Удары в створ 10/5
Владение 64%/36%
Фолы 8/14
Набрав 51 очко «Реал» укрепился на 3-м месте. «Алавес» с 28-ю очками остался на 15-й позиции.
Составы на матч:
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Эрнандес, Бейл, Каземиро, Васкес, Ковачич, Роналду, Бензема.
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Алексис, Лагуардиа, Эли, Торрес, Педраса, Гарсия, Перес, Собрино, Гвидетти.
Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.
Предупреждения: Перес — 5, Собрино — 20, Льоренте — 82.
Голы: Роналду 44 — 1:0, Бейл 46 — 2:0, Роналду 61 — 3:0, Бензема (пен) 89 — 4:0.