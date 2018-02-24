Тунис, 24 февраля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. В порту тунисского города Сфакс задержано судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro. Об этом ТАСС сообщил источник в посольстве РФ в Тунисе.

Стоп

По словам источника, 15 февраля судно, которое направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, попало в шторм и запросило «заход в порт г. Сфакс для осуществления ремонтных работ».

Представитель посольства добавил, что местные власти начали таможенный осмотр корабля, который продолжается по настоящий момент.

«Представитель компании — владельца груза находится в Тунисе для прояснения ситуации с судном», — отметил источник.

Известно, что на задержанном турецком судне нет граждан России.

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