Лондон, 24 февраля, 2018, 19:51 — ИА Регнум. 24 февраля на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «мерсисайдцев».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

В середине первого тайма немецкий хавбэк Эмре Джан открыл счет, замкнув навес Мохаммеда Салаха с углового — 1:0. В дебюте второго тайма лидер сборной Египта Мохаммед Салах удвоил преимущество в счете — 2:0. Ассистом отметился Алекс Окслейд-Чемберлен. Через 6 минут Роберто Фирмино довел счет до разгромного — 3:0. В следующей атаке «молотобойцы» сократили отставание в счете — 3:1. Гол забил Майкл Антонио с передачи Шейху Куяте. На 75-й минуте Садио Мане довершил разгром — 4:1.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Вест Хэм»)

Удары 18/5

Удары в створ 10/4

Владение 67%/33%

Фолы 7/6

Набрав 57 очков «Ливерпуль» поднялся на 2-ю строчку. «Вест Хэм» с 30-ю очками упустил возможность подняться на 13-ю позицию.

Составы на матч:

«Ливепуль»: Кариус, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Джан, Фирмино, Салах, Мане.

«Вест Хэм»: Адриан, Крессуэлл, Коллинз, Огбонна, Сабалета, Куяте, Лансини, Нобл, Марио, Эвра, Арнаутович.

Главный арбитр матча: Стюарт Аттуэлл.

Предупреждения: Коллинз — 43, Куяте — 47.

Голы: Джан 29 — 1:0, Салах 51 — 2:0, Фирмино 57 — 3:0, Антонио 59 — 3:1, Мане 77 — 4:1.