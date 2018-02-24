Москва, 24 февраля, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем урегулирование ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Mid.ru Сергей Лавров и Маргот Вальстрём

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросу сирийского урегулирования, в том числе в контексте дискуссий в СБ ООН относительно принятия гуманитарной резолюции по Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонные переговоры двух дипломатов состоялись по инициативе шведской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым заявил, что Российская Федерация готова поддержать в Совете Безопасности ООН резолюцию по «гуманитарной паузе» в Сирии.

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