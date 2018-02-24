Берлин, 24 февраля, 2018, 19:23 — ИА Регнум. 24 февраля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 24-го тура Бундеслигимежду командами «Бавария» и «Герта». Матч завершился со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Статистика матча («Бавария"/"Герта»)

Удары 15/5

Удары в створ 7/3

Владение 72%/28%

Фолы 12/13

Набрав 60 очков «Бавария» увеличила потенциальный отрыв от второго места до 20-ти очков. «Герта» поднялась на 11-ю строчку, набрав 31 очко.

Составы на матч:

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Хуммельс, Рафинья, Алаба, Алькантара, Рибери, Мартинес, Роббен, Мюллер, Левандовски.

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Штарк, Платтенхардт, Торунарига, Дарида, Калу, Лекки, Лацаро, Лустенбергер, Зельке.

Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.