Киев, 24 февраля, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Сторонники бывшего президента Грузии и лидера движения «Рух новых сил» Михаила Саакашвили устроили акцию протеста около дома генпрокурора Украины Юрия Луценко в селе Стоянка в Киевской области. Об этом сообщает ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«В село Стоянка, где он (Луценко) проживает, прибыли около 100 человек, — передает вещатель. — Они требуют от генпрокурора «прекратить репрессии в отношении патриотов Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля погранслужба Украины выслала экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу. Именно с территории этой страны политик осенью 2017 года прорвался на Украину через кордоны пограничников и полицейских.

Отметим также, по словам Саакашвили, польская сторона обеспечила для него все необходимые меры безопасности.

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