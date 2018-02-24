Сборная Чехии по биатлону отказалась ехать на этап Кубка мира в Тюмень
Прага, 24 февраля, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Сборная Чехии по биатлону не примет участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом, как передает чешское издание iDnes, сообщил глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза.
По его словам, чешские биатлонисты выступают против применения допинга российскими спортсменами, поэтому решение бойкотировать этап в Тюмени — часть их позиции.
Ранее о своем решении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени заявили представители федерации биатлона США.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью The New York Times рассказал о «допинговой программе», которая якобы действует в РФ на государственном уровне. С этого начался крупный международный скандал, который в дальнейшем привел к отстранению ряда спортсменов РФ от участия в турнирах.
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