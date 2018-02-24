Прага, 24 февраля, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Сборная Чехии по биатлону не примет участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом, как передает чешское издание iDnes, сообщил глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза.

Vermont National Guard Биатлон

По его словам, чешские биатлонисты выступают против применения допинга российскими спортсменами, поэтому решение бойкотировать этап в Тюмени — часть их позиции.

Ранее о своем решении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени заявили представители федерации биатлона США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью The New York Times рассказал о «допинговой программе», которая якобы действует в РФ на государственном уровне. С этого начался крупный международный скандал, который в дальнейшем привел к отстранению ряда спортсменов РФ от участия в турнирах.

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