Украина конфисковала судно из Танзании за посещение Крыма
Киев, 24 февраля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. В состав Военно-морских сил (ВМС) Украины войдет танзанийское судно Sky Moon, задержанное в 2016 году за посещение Крыма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте государственной пограничной службы Украины.
«Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники госпогранслужбы, будет передано ВМС Украины», — говорится в сообщении.
Сухогруз Sky Moon (флаг Танзании) был задержан вблизи устья Дуная 30 ноября 2016 года.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины до сих пор считают Крым своей территорией, несмотря на то, что по итогам референдума в марте 2014 года полуостров вошел в состав России.
На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.
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