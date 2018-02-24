Киев, 24 февраля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. В состав Военно-морских сил (ВМС) Украины войдет танзанийское судно Sky Moon, задержанное в 2016 году за посещение Крыма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте государственной пограничной службы Украины.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Конфискация по-украински

«Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники госпогранслужбы, будет передано ВМС Украины», — говорится в сообщении.

Сухогруз Sky Moon (флаг Танзании) был задержан вблизи устья Дуная 30 ноября 2016 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины до сих пор считают Крым своей территорией, несмотря на то, что по итогам референдума в марте 2014 года полуостров вошел в состав России.

На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.

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