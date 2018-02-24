Тула, 24 февраля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя Центризбиркома рассказал, что сейчас более чем в 96 тысячах участковых избирательных комиссиях (УИК) проходят масштабные тренировки по подготовке ко дню голосования.

Minsvyaz.ru Выборы

Он рассказал, что в настоящий момент избирательная система страны насчитывает почти один миллион сотрудников, в нее входят 85 избирательных комиссий субъектов РФ, 2777 территориальных избиркомов (ТИК), более 96 000 участковых избирательных комиссий (УИК). В них проходят масштабные тренировки по подготовке к дню голосования.

«В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого», — цитирует слова Николая Булаева «Интерфакс».

Он отметил, что отрабатывается взаимодействие между этим огромным количеством специалистов и системой ГАС «Выборы».

"На одном из этапов тренировки отрабатывалось получение и передача данных по явке в ходе голосования. В одной из территориальных избирательных комиссий Тульской области системный администратор ошибочно установил не тренировочный, а штатный режим работы системы. И результаты были размещены на сайте избиркома», — сказал Николай Булаев.

По его словам, этой ошибкой воспользовались «те, кто начал интерпретировать и придумывать различные версии случившегося».

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что на сайте избирательной комиссии Тульской области появилась информация о явке избирателей на выборах президента РФ.

По информации изданий, на сайте комиссии сообщалось, что явка избирателей в регионе «составила» 40,05%. Также приводились данные по «явке» на выборочных избирательных участках, где она достигла 77%.

Тульский избирком оперативно удалил с сайта «тренировочные» данные о явке.

«В рамках подготовки к выборам президента России Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в государственную автоматизированную систему «Выборы». Именно с этим было связано появление условных данных о явке на сайте избирательной комиссии Тульской области», — сообщил журналистам в субботу председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко.

«Информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена», — подчеркнул Сергей Костенко.