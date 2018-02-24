Анкара, 24 февраля, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Власти Турции не намерены отчитываться за военную операцию, направленную на устранение «угроз» границам страны. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Кахраманмараш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция продолжит обеспечивать безопасность границ и устранять любые источники угроз, — сказал Эрдоган. — Турция и ее армия не боятся врагов. Операция в Африне — наглядное тому свидетельство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 января 2018 г. в сирийском Африне турецкие силовики проводят операцию «Оливковая ветвь», направленную против курдских отрядов.

Официальная Анкара считает формирования сирийских курдов союзниками Рабочей партии Курдистана, ведущей боевые действия на турецкой территории.

Дамаск решительно осуждает действия Турции в Сирии.