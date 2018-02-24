Москва, 24 февраля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Заявление главы Белого дома Дональда Трампа, назвавшего действия России в Сирии «позором», не имеет ничего общего с действительностью. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.

Белград, 1999 НАТО бомбит Югославию

«Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию, — сказал Слуцкий. — Однако это не имеет ничего общего с действительностью».

По его словам, Россия борется в Сирии с террористами, не пытаясь в угоду своим геополитическим интересам незаконно свергнуть режим. Вашингтон же пытается «разделить страну на части».

«Поэтому слово «позор», считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью, — отметил Слуцкий. — Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь «фейковой» пробирки (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля президент США Дональд Трамп назвал РФ и Иран виновными за неблагоприятную ситуацию в Сирии.

По его словам, то, что РФ и Иран «сделали» за последнее время в Сирии является «гуманитарным позором».

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