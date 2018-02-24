Лондон, 24 февраля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. 24 февраля на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 28-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Сток Сити». Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В конце первого тайма вингер сборной Швейцарии Джердан Шакири открыл счет ударом из-за пределов штрафной площадки в дальний нижний угол — 0:1. На экваторе второго тайма Джек Батленд срезал мяч в свои ворота после навеса Марка Олбрайтона — 1:1.

Статистика матча («Лестер"/"Сток Сити»)

Удары 16/4

Удары в створ 6/2

Владение 67%/33%

Фолы 9/14

Набрав 36 очков «Лестер» поднялся на 7-ю позицию. «Сток Сити», набрав 26-е очко остался в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Чилуэлл, Морган, Магир, Грэй, Олбрайтон, Джеймс, Ндиди, Марез, Варди.

«Сток Сити»: Батленд, Бауэр, Зума, Инди, Стафилидис, Аллен, Чупо-Мотинг, Кэмерон, Шакири, Ндиайе, Диуф.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Аллен — 9, Олбрайтон — 18, Диуф — 23, Адам — 83.

Голы: Шакири 43 — 0:1, Батленд (авг) 71 — 1:1.