Калуга, 24 февраля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги проведена проверка по своевременной уборке наледей с кровель многоквартирных домов.

Фото пресс-службы прокуратуры Калужской области Сосульки-убийцы на крыше дома в Калуге

Как сообщила 24 февраля ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина, в нарушение норм действующего законодательства восемью управляющими организациями Калуги, в том числе ООО «ГКУ», ООО «Жилсервис+», ООО «ЖРЭУ №14», ООО «Стройсистема», ООО «Развитие» не обеспечена своевременная уборка наледи, снега и сосулек с кровель 37 многоквартирных домов по улицам Жукова, Кутузова, Герцена, Плеханова и другим.

Выявленные нарушения могут повлечь причинение ущерба не только собственникам помещений, но и горожанам. По результатам проверки с целью устранения нарушений в адрес руководителей этих восьми управляющих организаций были внесены представления. Организациями приняты незамедлительные меры к устранению нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года управлением городского хозяйства Калуги было выдано 1163 предписания на устранение снежно-ледяных образований.

Ранее с крыши дома по Московской улице сорвалась глыба льда и упала на проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшая была доставлена в Калужскую областную больницу, где ей была оказана экстренная медицинская помощь. Однако от полученной травмы женщина скончалась.

Также в городе Ермолино Калужской области в результате падения сосульки с крыши дома, расположенного на площади Ленина, погибла 11-летняя девочка.

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