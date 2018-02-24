Калуга, 24 февраля, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщили 24 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД РФ.

(сс) succo Суд

По данным ведомства, мужчина подозревается в том, что управляя автомобилем иностранного производства летом 2017 года, двигаясь по окружной автодороге «Калуга-Детчино-Малоярославец», допустил наезд на стоящий на правой полосе проезжей части питбайк. В результате ДТП несовершеннолетняя, находящаяся на питбайке, скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия был проведен ряд судебно-медицинских и автотехнических судебных экспертиз, направленных на установление причин дорожно-транспортного происшествия.

По совокупности собранных по делу доказательств фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Обвинительное заключение утверждено прокурором Малоярославецкого района Калужской области и направлено в суд. Водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2017 году ухудшилась ситуация с безопасностью детей на дорогах. За 11 месяцев минувшего ода в регионе случилось 188 ДТП, в которых 6 детей погибли и 212 получили ранения. Несовершеннолетние стали участниками каждого восьмого дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, которое произошло в области. Ухудшение ситуации в сфере детской безопасности особенно отмечено на дорогах на территории Калуги, Думиничского, Жиздринского, Козельского, Людиновского, Тарусского, Ферзиковского и Хвастовичского районов.

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