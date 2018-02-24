Пхенчхан, Южная Корея, 24 февраля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Спортсмены, представляющие команду «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, могут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр. Об этом, как передает RT, сообщил глава делегации «Олимпийских атлетов из России» Станислав Поздняков.

M.government.ru Российские спортсмены

«Антидопинговая система в России полностью реструктурирована, много сделано за этот период, еще больше предстоит сделать, — сказал глава делегации ОАР. — Мы надеемся на полное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами — Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA), федерации».

Поздняков также добавил, что он извинился на исполкоме МОК за нарушения антидопингового законодательства со стороны двух спортсменов ОАР.

«В заключение я поблагодарил коллег из МОК, с которыми мы много работали вместе, чтобы спортсмены могли выступать, — заявил Поздняков. — Я подчеркнул тот факт, что многие наши спортсмены завоевали медали. Мы сказали, что лучшим подарком МОК для нас будет возвращение национального флага».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 г. МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и не допустил сборную России к участию в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. МОК разрешил принять участие в Играх только отдельным спортсменам под нейтральным флагом в статусе «Олимпийские атлеты из России».

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