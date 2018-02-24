Обнинск, Калужская область, 24 февраля, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области выступило с инициативой создания научно-технического совета в составе кластера авиационно-космических технологий Калужской области.

Пресс-служба ОНПП «Технология» На предприятии в Обнинске

Как сообщили 24 февраля ИА REGNUM на предприятии, идея была поддержана и принято решение в ближайшее время приступить к формированию структуры совета, в который войдут, прежде всего, представители производственных направлений предприятий.

В функции научно-технического совета будут входить поиск, экспертная оценка проектов по гражданской тематике и организация эффективного внутрикластерного взаимодействия по их реализации.

«Существует немало научных разработок, коммерциализация которых для нашего большого предприятия нерентабельна, — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин. — В то же время, мы можем реализовывать такие проекты совместно с участниками кластера, создавая конкурентоспособные продукты для гражданского рынка. У нас уже есть опыт успешного взаимодействия с обнинскими предприятиями в интересах железнодорожной отрасли. Создание НТС позволит организовать эффективное сотрудничество внутри кластера на принципиально новом качественном уровне».