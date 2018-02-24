Калуга, 24 февраля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В преддверии выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в Калужской области особое внимание уделяется избирателям с ограниченными физическими возможностями. Об этом 24 февраля сообщила ИА REGNUM секретарь областной Избирательной комиссии Ирина Алехина.

Инвалид

По ее словам, для комфортного голосования избирателей с ограниченными физическими возможности избирательные участки перенесены на первые этажи зданий, из 729 избирательных участков только 41 участок находится на 2 этаже, а три участка оборудованы специальными лифтами.

«Также, в настоящее время проходит оснащение избирательных участков специальными кабинами, изготавливаются избирательные бюллетени для слабовидящих со шрифтом Брайля, уточняются списки избирателей с ограниченными фимзическими возможностями», — сказала секретарь калужского облизбиркома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области устраняются проблемы, возникающие при перемещении инвалидов из места жительства до избирательного участка. Территориальные избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления обследуют избирательные участки с целью выявления потребности в оборудовании особыми приспособлениями, дающими возможность инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме воспользоваться своими избирательными правами. Так, подготовлены 7 специально оборудованных избирательных участков для инвалидов-колясочников.

Определены и участки для голосования инвалидов по зрению, которые будут оснащены средствами оптической коррекции и дополнительным освещением. На этих избирательных участках будут размещены изготовленные при взаимодействии с Калужской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих имени Николая Островского информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и с использованием азбуки Брайля, а также трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней.

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