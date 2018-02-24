Челябинск, 24 февраля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Две маршрутки — автобус Ford Transit и автобус Hyundai — столкнулись в Челябинске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Kaatjem Авария

Авария произошла в субботу, 24 февраля, у дома 78 по Комсомольскому проспекту.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 6 пассажиров, — рассказал собеседник агентства. — Им всем была оказана медицинская помощь на месте происшествия».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП.

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