В настоящее время между КНР и Африкой существует огромный разрыв в развитии. Несколько десятилетий назад Китая был беднее некоторых африканских стран. В 1981 году, когда Китай находился на начальном этапе реформирования, Найроби (Кения) можно было считать мегаполисом с 28-этажным Международным конференц-центром Кеньятта и пятизвездочными отелями. В те времена самым высоким зданием в китайской столице был 23-этажный отель, пишет Лю Гуйцзинь в статье для китайского издания The Global Times.

futureatlas.com Китайская Африка

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Сейчас Африка продолжает развиваться, но развитие происходит на фоне относительно низкой производительности, уровня индустриализации и низкого уровня эффективности производства. Что может предпринять Китай, учитывая данные показатели?

Во-первых, Китай должен проявить искренность при сотрудничестве с Африкой. Пекин может поделиться своим опытом развития с Африкой. Такой подход кардинально отличается от навязывания своей модели развития.

Waceke kamau Найроби

Китай может адаптировать свой опыт для африканских стран. Несмотря на отсталость и плохую инфраструктуру африканских стран, всё же можно опереться на опыт эксплуатации китайских промышленных парков. Китай может подвести воду, электричество и создать сеть дорог.

Профессор Дебора Бротигэм (Deborah Brautigam), которая в своей книге The Dragon's Gift (Дары дракона) исследует китайское присутствие в Африке, заявляет, что промышленные предприятия, создание которых финансировалось Китаем, фактически стали катализатором индустриализации в африканских странах.

Многие китайские предприятия продолжают развивать свой бизнес в пострадавших от войны странах, таких как Судан и Демократическая Республика Конго. Подобная устойчивость китайских компаний является свидетельством искренней помощи со стороны КНР, когда больше никто не хочет инвестировать в развитие данных стран. Китай рискует, когда все остальные пытаются избежать риска.

Все китайские предприятия, особенно частные компании, должны придерживаться нескольких простых советов. Во-первых, они должны тщательно изучить законы, культуру, трудовые и экологические стандарты каждой отдельной африканской страны, чтобы избежать грубых ошибок.

Во-вторых, китайские предприятия должны соблюдать местные законы и правила. Например, они должны обращаться в официальные банки и организации и не должны уклоняться от налогов. Им лучше не брать с собой наличные деньги для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих компаний.

В-третьих, они должны интегрироваться в местное сообщество. С этим могут возникнуть определенные сложности, учитывая языковой барьер, различный образ жизни и непонимание местных обычаев. Было бы лучше, если бы китайцы смогли подружиться с местными жителями и учиться у них.

В Пекине проходит форум сотрудничества «Китай — Африка» (FOCAC). За прошедшие с момента своего создания 18 лет FOCAC превратился в эффективный консультативный инструмент между Китаем и странами Африки. FOCAC представляет собой энергичную платформу для расширения сотрудничества и является механизмом, который помогает миру выстраивать сотрудничество с Африкой.

Другие страны также решили последовать примеру Китая. Например, существует форум сотрудничества «Южная Корея — Африка», форум сотрудничества между Индией и Африкой, а также саммит по партнерству между Турцией и Африкой. Однако FOCAC, несомненно, занимает лидирующие позиции по масштабу и глубине сотрудничества. FOCAC — это площадка для прагматического сотрудничества, а не для пустых разговоров. Форум функционирует весьма эффективным образом и приносит пользу как Африке, так и Китаю. Политика Китая в Африке придерживается принципов равенства, взаимной выгоды и совместного развития.

GovernmentZA Cи Цзиньпин во время визита в Африку

В 2018 году FOCAC стал беспрецедентным событием по численности участников. На форуме будут определены новые ориентиры будущего сотрудничества. Китай продолжит наращивать свои инвестиции в такие области, как производственный потенциал, инфраструктура, охрана окружающей среды, поддержание мира и безопасности.

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На форуме FOCAC особое внимание будет уделено углубленному сотрудничеству через инициативу китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь». Эта инициатива будет связана с годовщиной Африканского союза в 2063 году, когда исполнится 100 лет с момента создания Африканского союза. В ближайшие 50 лет Китай и Африка имеют одинаковые цели в сфере развития. Сотрудничество между Китаем и Африкой уже давно направлено на укрепление взаимосвязи между политикой, инфраструктурой, торговлей, финансами, что также является ключевой задачей программы «Один пояс и один путь», реализация который ускорит развитие как Китая, так и Африки.

В настоящее время сотрудничество между Китаем с Африкой сталкивается с новыми проблемами, связанными с протекционизмом, односторонним подходом и эгоизмом. Обеим сторонам необходимо активизировать сотрудничество, чтобы преодолеть международные потрясения.