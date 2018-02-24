Челябинск, 24 февраля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. В Челябинской области в поселке Чесма в результате пожара в частном доме погибли четыре человека. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Tammy Sue Пожар

Сообщается, что в загоревшемся доме погибли четверо взрослых. Детей в помещении не было. По всей вероятности погибшие отравились угарным газом. Причиной возгорания могло стать курение.

Правоохранительные органы и спасатели выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Свердловской области сгорел частный дом, в котором проживала многодетная семья. В результате пожара погибли трое малолетних детей, в том числе новорожденный младенец.

Родителям детей и их старшей пятилетней дочери удалось выбраться из горящего дома. Они госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.