Донецк, 24 февраля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Украинские силовики открыли огонь по окраинам Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на местную администрацию.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Сообщается, что в ночь на 24 февраля ВСУ вели интенсивный обстрел окраин Горловки. На восточной окраине города повреждено как минимум два дома.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине вступил в силу закон «о реинтеграции Донбасса». Этот документ дает право украинскому президенту без каких либо ограничений использовать украинские вооруженные силы в Донбассе.

Кроме того, данный закон направлен на денонсацию Минских соглашений в одностороннем порядке. Стоит отметить, что Украина и раньше использовала практически весь свой возможный арсенал против народных республик Донбасса, включая фронтовую авиацию и тактические ракетные комплексы.