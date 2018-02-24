Екатеринбург, 24 февраля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей в результате пожара в селе Благовещенском Свердловской области. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба СК РФ.

Пожар

Сообщается, что дело возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее стало известно, что утром 24 февраля в правоохранительные органы поступила информация о пожаре в частном доме в селе Благовещенское Туринского района. В доме проживала многодетная семья.

Родители детей смогли выбраться из горящего дома вместе со старшей пятилетней дочерью. Они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Остальные трое детей, в том числе новорожденный мальчик погибли в огне.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, а также представители МЧС и полиции.