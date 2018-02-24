В столичных аэропортах отменены или задержаны 25 рейсов
Москва, 24 февраля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В столичных аэропортах отменены или задержаны порядка 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание» за сегодня, 24 февраля.
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Аэропорт. Снег
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту «Домодедово» отменены 15 рейсов, пять рейсов задержаны.
В аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса.
В аэропорту «Внуково» задержан один рейс.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержанных или отмененных рейсов нет.
Причина задержки или отмены рейсов не уточняется.