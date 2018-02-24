Москва, 24 февраля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В столичных аэропортах отменены или задержаны порядка 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание» за сегодня, 24 февраля.

vera Аэропорт. Снег

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту «Домодедово» отменены 15 рейсов, пять рейсов задержаны.

В аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса.

В аэропорту «Внуково» задержан один рейс.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержанных или отмененных рейсов нет.

Причина задержки или отмены рейсов не уточняется.