В Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие
Кабул, 24 февраля, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В Кабуле прогремел взрыв. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает TOLO News со ссылкой на министерство внутренних дел Афганистана.
U.S. Army
Взрыв. Афганистан
Сообщается, что около 8:20 по местному времени террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли по меньшей мере три человека. Ещё пять получили ранения. Двое раненых находятся в критическом состоянии.
Уточняется, что взрыв прогремел в дипломатическом районе Шаш Дарак.
Отвественность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.