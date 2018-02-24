Мурманск, 24 февраля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Журналист и общественный деятель Ксения Собчак не планирует возглавить Санкт-Петербург в должности губернатора, однако готова рассмотреть для себя другие политические возможности. Об этом Собчак заявила 23 февраля в Мурманске.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

«Я не собираюсь становиться губернатором Санкт-Петербурга, хотя мне не нравится Полтавченко, но я считаю, что сегодня эти разговоры преждевременны. Я бы хотела, чтобы он ушел в отставку, потому что стыдно, что в моем родном городе губернатор, который превращает свою работу чиновника черт знает во что», — приводит слова Ксении Собчак РИА Новости.

В качестве претензий к действующему губернатору Петербурга она вновь напомнила о планах по передаче Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ, а также о том, что один из мостов Петербурга в 2016 году получил имя первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Собчак заявила, что осенью 2018 года у Петербурга «должен быть нормальный европейский губернатор, который будет соответствовать интересам города».

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Выступая в пятницу в Мурманске, Ксения Собчак также заявила, что не собирается «соглашаться на какую-либо должность, лишь бы дали корочку — мне этого не нужно».

«Если мне будет сделано предложение, которое приведет к реальным изменениям, я буду его рассматривать», — сказала она.

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Напомним, 21 февраля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о возможности того, что он будет баллотироваться на новый губернаторский срок в 2019 году на выборах.

«Я не исключаю такую возможность, что я на эти выборы пойду», — заявил Георгий Полтавченко.

Он был избран на прямых выборах осенью 2014 года на пятилетний губернаторский срок.