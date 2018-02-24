Москва, 24 февраля, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации прокомментировала официальную ноту протеста украинский властей в связи с проведением выборов президента России на территории Республики Крым и города Севастополя. Соответствующее заявление в интервью РИА Новости сделал накануне заместитель председателя ЦИК Николай Балуев.

ИА REGNUM Выборы

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило официальную ноту протеста в министерство иностранных дел Российской Федерации в связи с проведением на территории Республики Крым и города Севастополя выборов президента России. Дело в том, что украинские власти никак не могут смириться с потерей полуострова и каждый раз шлют в Москву бессильные ноты протеста по тому или иному поводу, связанному с Крымом.

Балуев подчеркнул, что выборы президента России на территории Крыма и Севастополя пройдут в штатном режиме, и никакие заявления, действия или протесты украинских властей этому не помешают. Российские власти обеспечат гражданам РФ возможность проголосовать на выборах и в этом не может быть никаких сомнений, сказал он.

«В данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, это вопрос решенный — он решен на референдуме в 2014 году», — напомнил Балуев.

Он отметил, что жители полуострова практически единогласно выбрали свое будущее — приняли решение вернуться в состав России.

«И, естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо», — подчеркнул Балуев.

Также замглавы ЦИК напомнил, что украинские власти уже делали подобные заявления в ходе выборов в Государственную думу в 2016 году. Но эти заявления ни на что не повлияли — выборы в Госдуму на территории Крыма прошли в штатном режиме и депутаты от Крыма и Севастополя работают в Федеральном Собрании России.

«Поэтому уверен, что и выборы президента в Крыму и в Севастополе пройдут в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого они считают нужным», — добавил Балуев.