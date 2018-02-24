Екатеринбург, 24 февраля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 23 февраля торжественно отметили 100-летие Рабоче-крестьянской Красной армии. В церемонии приняли участие и официальные лица.

Алексей Колчин ИА REGNUM Крупным планом

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, ветераны, депутаты, а также члены областного правительства и администрации Екатеринбурга возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Отметим, что в 1948—1953 годах он возглавлял Уральский военный округ.

Одной из основных площадок праздника стал центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Там была выставка военной техники, которая пользовалась вполне заслуженным вниманием детей и взрослых. Кроме того, детям и взрослым дали подержать оружие и показали, как правильно его разбирать и собирать.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вход в ЦПКиО им. Маяковского

Своего рода хитом стала раздача солдатской каши. А вечером в парке прошёл праздничный салют.