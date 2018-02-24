Киев, 24 февраля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила спецслужбы Российской Федерации в попытке взорвать недостроенный ракетный крейсер «Украина», который четверть века стоит на приколе в Николаеве. Соответствующее заявление сделал накануне, 23 февраля, председатель СБУ Виктор Кононенко.

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Он утверждает, что СБУ якобы удалось предупредить планы российских спецслужб. Кононенко рассказал, что некий гражданин Российской Федерации Давид Пономарев, связанный с российскими спецслужбами, планировал взорвать ракетный крейсер «Украина» в 2015 году в День конституции страны.

Но благодаря действиям СБУ ничего этого не произошло.

Кроме того, глава СБУ утверждает, что сотрудникам украинской спецслужбы удалось сорвать первоначальные планы российских спецслужб по поджогу здания «Общества венгерской культуры Закарпатья». Якобы после этого Россия была вынуждена привлечь исполнителей из Евросоюза, которые в итоге это здание и подожгли.

Стоит отметить, что нынешние украинские власти винят Россию практически во всех бедах Украины и называют «страной-агрессором», не имея для этого вообще никаких оснований. Тем не менее информационная война против России идет полным ходом и заявления главы СБУ нужно рассматривать именно в этом ключе, а не как достоверную информацию.

Что касается ракетного крейсера «Украина», — то это старый советский крейсер, носивший имя «Адмирал флота Лобов». Он был спущен на воду 11 августа 1990 года, а в 1993 году после раздела Черноморского флота перешел в собственность Украины. С тех пор корабль все время стоит на приколе в Николаеве в недостроенном состоянии (готовность 95%). У Украины так и не нашлось денег для его завершения.

Недавно появилась информация о том, что министерство обороны Украины отказывается от этого крейсера и рассматривает варианты его продажи или распила.