Вашингтон, 24 февраля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Ник Холден вместе с Микаэлем Грабнером покинули расположение «Рейнджерс»

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Ночью 23 февраля состоялась первая в истории сделка между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз», в рамках которой австриец Микаэль Грабнер отправился в расположение «дьяволов», сообщает официальный портал лиги. В обратном направлении отправился российский защитник Егор Рыков, ныне выступающий за питерский «СКА», и пик 2 раунда драфта 2018 года.

Молодой проспект «Рейнджерс», выбранный в пятом раунде драфта 2016 года «Девилз», в этом сезоне покоряет просторы площадок КХЛ, имея двухсторонний контракт со «СКА» до 30 апреля 2019 года. 20-летний защитник является обладателем серебряной медали молодёжного чемпионата мира 2016, а также серебряным призёром первенства МХЛ 2015 года в составе «СКА-1946».

30-летний австрийский форвард Микаэль Грабнер был выбран «Ванкувером» под общим 14 номером драфта 2006, но был задействован клубом лишь в сезоне 2009/2010. Последние два неполных сезона Грабнер выступал за «Рейнджерс», за которых набрал 71 (52+19) очко в 132 встречах. Этот сезон Микаэль поразил взгляды болельщиков, реализовав 25 точных бросков по воротам соперника, он занимает 17 строчку в списке снайперов лиги.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, «Рейнджерс» оформили сделку с «Брюинз», по соглашениям которой Ник Холден перебрался в «Бостон».

В качестве компенсации нью-йоркский клуб получил защитника Роба О’Хара и пик 3-го раунда предстоящего драфта НХЛ.

Канадский защитник не выбирался на драфте клубами НХЛ, таким образом Ник подписал контракт с «Коламбусом» на правах свободного агента 28 марта 2008 года. Холден дебютировал в лиге 21 октября 2010 в победном для «Коламбуса» матче против «Анахайма» — 3:1. В том сезоне Ник провёл лишь 5 встреч за клуб. В 2013 году канадца обменяли в «Колорадо», где он получил место в основном составе и провёл 54 матча в дебютном сезоне за клуб. На данный момент на счету Ника 356 матчей в НХЛ с 107 (35+72) набранными очками.

Эрик Фер в очередной раз меняет клуб, отправляясь из «Торонто» в «Сан-Хосе»

32-летний канадский форвард был обменен в «Сан-Хосе Шаркс» после 5 проведённых матчей за два неполных сезона в «Торонто», сообщает сайт «Шаркс».

В обратную сторону последовал выбор 7-го раунда драфта НХЛ 2018.

Форвард-ветеран Эрик Фер является обладателем Кубка Стэнли, когда в 2016 году «Питтсбург» взял вверх над «Шаркс» в финальной серии плей-офф. Несмотря на свою слабую результативность, Эрик смог добиться отметки в 200 набранных очков, после 567 проведённых матчей в НХЛ.

«Аризона» теряет одного из лидеров атакующей линии клуба после сделки с «Кингз»

Как сообщает официальный сайт НХЛ, «Аризона Койотис» совершила обмен, в результате которого немецкий форвард Тобиас Ридер сменил прописку, отправившись в «Лос-Анджелес». В стан «койотов» перешёл вратарь Дарси Кюмпер. Перешедший из последней команды лиги, Тобиас Ридер набрал 19 очков в текущем сезоне. Немецкий форвард может стать достойной заменой недавно ушедшего в «Оттаву» МарианаГаборика.

Дарси Кюмперу придётся конкурировать с четырьмя голкиперами «Аризоны», но привлекательная статистика вратаря может позволить занять ему место в стойке ворот «Койотис».