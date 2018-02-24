Вашингтон, 24 февраля, 2018, 07:06 — ИА Регнум. Мариан Габорик поучаствовал в обмене между «Кингз» и «Сенаторз»

Sarah Connors Мариан Габорик

Как сообщает официальный портал НХЛ, в ночь с 13 на 14 февраля состоялась сделка между «Лос-Анджелес Кингз» и «Оттавой Сенаторз». В рамках трансфера «Кингз» отправили Мариана Габорика в «Оттаву» в обмен на возрастного защитника Диона Фанёфа. Также в сделке между клубами были задействованы два форварда: Нейт Томпсон — со стороны «Сенаторз», и Ник Шор — со стороны «Кингз».

36-летний словак Мариан Габорик провёл в составе «Кингз» пять сезонов и набрал 145 (77+68) очков в 258 матчах. В своём первом сезоне за «королей» Мариан завоевал Кубок Стэнли, проведя всего 19 игр за клуб в регулярном чемпионате. Словацкий форвард был выбран «Миннесотой Уайлд» под третьим номером драфта НХЛ 2000 года, с момента которого провёл более тысячи матчей в НХЛ, набрав 810 (404+406) очков.

32-летний Дион Фанёф отыграл последние три неполных сезона в стане «Сенаторз», до которого выступал за «Торонто Мейпл Лифс». Рождённый в Эдмонтоне, Дион был выбран «Калгари Флеймз» под общим девятым номером драфта 2003 года. За 15 лет выступлений в Национальной хоккейной лиге ветеран-защитник провёл 959 игр и имеет все шансы добиться отметки в тысячу матчей регулярных чемпионатов НХЛ. Дион уже принял участие в 4 встречах за «Кингз», в которых забил 3 гола. К слову, в 53 встречах за «Оттаву» в этом сезоне защитнику удалось реализовать лишь три броска по воротам.

Голкипер Петр Мразек был выменян «Филадельфией» у «Детройта»

По сообщениям официального сайта «Флайерз», в качестве компенсации за голкипера стали выборы в 4-м раунде драфта НХЛ 2018 и 3-м раунде драфта НХЛ 2019, а «Детройт» должен удержать за собой 50% зарплаты игрока.

26-летний голкипер сборной Чехии Петр Мразек имеет на своём счету 72 победы в 166 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в среднем пропуская 2.60 шайбы за игру. Выбранный «Детройтом» в 2010 году на драфте НХЛ под 141 номером, Петр вытеснил из ворот «Ред Уингз» основного голкипера Джимми Ховарда на два предыдущих сезона НХЛ. Этот сезон проходит для «Детройта» не гладко, что сказывается на результатах голкиперов. Петр Мразек отстоял ворота «Детройта» в 22 встречах нынешнего сезона, добыв лишь 8 побед. Нынешние показатели молодого чеха могли сказаться на его переезде в «Филадельфию», в воротах которой он будет конкурировать с Брайаном Эллиоттом и Михалом Нойвиртом.

Защитник Михал Кемпны стал игроком «Вашингтона»

Обладатель золотой медали юниорского ЧМ 2008 года Михал Кемпны был обменен из «Чикаго» в «Вашингтон» за пик третьего раунда драфта НХЛ 2018, информирует «Чемпионат». Малопримечательный Михал Кемпны провёл 31 встречу за «Блэкхоукс» в этом сезоне, заработав 7 (1+6) очков при показателе полезности «+12». Защитник также известен российским болельщикам по выступлениям в омском «Авангарде» в 2015 — 2016 гг. В Континентальной хоккейной лиге чех показал себя в 59 встречах при 21 (5+16) набранном балле, проводя в среднем на льду 22 минуты.

«Кемпны добавит немного глубины нашему составу. Мы наблюдали за его игрой в одном из матчей, на мой взгляд, он хороший игрок», — приводит слова главного тренера «Вашингтона» Барри Троца спортивный портал «sports.ru».

Никита Сошников пополнил ряды «Сент-Луиса»

По словам официального сайта НХЛ, воспитанник нижнетагильского «Спутника» — форвард Никита Сошников был задействован в обмене между «Торонто» и «Сент-Луисом». В рамках сделки за россиянина «Мейпл Лифс» получили право выбора в 4-м раунде драфта НХЛ 2018. За всю свою карьеру в высшей североамериканской лиге Никита провёл 70 игр, набрав лишь 14 (7+7) очков. В этом сезоне Никита в большей мере выступал за фарм-клуб «Торонто Мейпл Лифс» — «Торонто Марлиз». В АХЛ россиянин набрал 12 (5+7) очков в 14 встречах при положительном показателе полезности в «+8».

Сошников, пополнив ряды «блюзменов», стал третьим российским игроком клуба. В числе игроков клуба также числятся Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.