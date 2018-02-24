Москва, 24 февраля, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна являются провокацией и обречены на провал. Так прокомментировал прозвучавшие в свой адрес обвинения в домогательствах глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

A.Savin Леонид Слуцкий

«Если у кого-то есть ко мне претензии, то пусть эти люди выскажут их мне в лицо», — написал Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook.

Инцидент он назвал происками «так называемой оппозиционной журналистки». «Харрасмент» выдуман, так как с деловой точки зрения претензий быть не может, пояснил депутат.

Слуцкий также выразил уверенность, что руководство Госдумы и фракции ЛДПР разберется в ситуации и вынесет свою оценку в отношении «поклёпа» на него. Депутат также намерен в ближайшее время встретиться со всеми представительницами журналистского пула нижней палаты парламента. Таким образом он хочет убедиться, что среди них нет причастных к инциденту.

Обвинения в адрес депутата ранее прозвучали от корреспондента телеканала «Дождь». На сайте телеканала отмечается, что две журналистки, работающие в Госдуме, рассказали о якобы непристойном поведении Слуцкого. Своих имен они не назвали.

Как сообщало ИА REGNUM, в США на протяжении нескольких месяцев не утихает скандал, связанный с сексуальными домогательствами по отношению к актрисам и другим работницам индустрии шоу. Первым его фигурантом оказался голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

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