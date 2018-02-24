Пхенчхан, Южная Корея, 24 февраля, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Получая серебряную медаль за женское одиночное катание на Играх в Пхёнчхане, фигуристка из России Евгения Медведева думала не о словах гимна, а о болельщиках. В этом она призналась журналистам после церемонии награждения.

Luu Евгения Медведева

Отвечая на вопрос о том, были ли слышны слова гимна в исполнении зрителей, Медведева пояснила, что слышала их хорошо. При этом фигуристка затруднилась оценить гимн олимпийского движения.

«Не знаю, не вслушивалась особо. Я думала о том, сколько народу стоит на этом холоде для того, чтобы просто посмотреть, как мы получаем медали», — сказала Евгения Медведева.

По словам фигуристки, для нее подобные моменты очень важны. В Пхенчхане очень холодно, однако люди всё равно продолжают поддерживать спортсменов. Именно это позволяет найти в себе силы работать дальше, заключила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля фигуристка из команды «Олимпийских атлетов из России» Алина Загитова выиграла золотую медаль в категории «женское одиночное катание» на Играх в Пхенчхане. По итогам короткой и произвольной программ она показала лучший результат, набрав в сумме 239,57 балла.

15-летняя Загитова оказалась впереди 18-летней Евгении Медведевой, набравшей 238,26 балла. Медведева получила серебряную медаль.

Напомним, что Международный олимпийский комитет позволил российским спортсменам участвовать в Играх без национальной символики, лишь в нейтральном статусе. В случае получения медали они лишены возможности услышать национальный гимн, стоя на пьедестале почета.