Москва, 24 февраля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Российский народ измельчал, так как не готов слышать о себе горькую правду. Так прокомментировал резонансные высказывания актера Алексея Серебрякова режиссер Андрей Звягинцев, пишет «Коммерсантъ».

Roadjack Андрей Звягинцев

По его словам, слова Серебрякова стоит расценивать как предложение к свободной дискуссии. Они оказались спонтанными, недоосмысленными, однако «смело выхваченными из самой атмосферы духовного удушья», уверен режиссер.

Российский народ измельчал, не желая слышать неприятную правду о «феодальной спячке», не будучи готов сам себе ужаснуться. Он «надувает щеки», гордясь успехами страны, 50% которой живут в бедности.

«Сильный народ нельзя оскорбить словом. Его можно оскорбить нищетой, враньем, воровством и убийством», — считает Звягинцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью видеоблогеру Юрию Дудю актер Алексей Серебряков, проживающий в Канаде, заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве», тогда как ни знание, ни сообразительность, ни достоинство таковой не являются. Ряд политиков, артистов, режиссеров возмутились этим словам, однако нашлись и те, кто согласился с Серебряковым.

Напомним, что в 2014 году Серебряков сыграл главную роль в фильме Звягинцева «Левиафан». Мрачная и беспросветная картина о российской жизни также вызвала неоднозначную реакцию.