Вашингтон, 24 февраля, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Заговор против США и данные ФБР ложные заявления — такие обвинения счел справедливыми в свой адрес бывший советник предвыборного штаба президента Дональда Трампа и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс. Об этом сообщает телеканал CNBS.

Флаг США

Гейтсу предъявили несколько обвинений, в числе которых банковские махинации, дача ложных показаний, отмывание денег и отсутствие регистрации в качестве иностранного агента. В ходе слушаний 23 февраля он признал себя виновным только по двум из них — о заговоре против США и лжи.

По данным агентства Reuters, Гейтсу грозит от 57 до 71 месяцев тюрьмы.

Ранее ожидалось, что Гейтс пойдет на сделку с правосудием, однако 22 февраля появились сведения о его намерении отказаться от такого шага.

В этот день спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул против Гейтса и Манафорта новые обвинения. Их подозревают в отмывании средств и уклонении от налогов на $30 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Манафорт руководил предвыборным штабом Трампа. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует якобы имевший место сговор президента США с Москвой. К России обвинения против Манафорта и Гейтса не имеют отношения.

В соответствии с обвинительным заключением, Манафорт и Гейтс действовали в качестве агентов зарубежных представителей, преследуя интересы правительства Украины, украинской Партии регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича.

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