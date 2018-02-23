Вашингтон, 24 февраля, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Появление российского флага на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане — худшее из возможных решений Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в интервью телеканалу ВВС заявил информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

Kremlin.ru Российский флаг на зимней Олимпиаде

По его словам, МОК должен продемонстрировать настойчивость в борьбе с допингом. Российские чиновники, утверждает он, называют его лжецом и отвергают любые обвинения, при этом лжесвидетельствуют в судах, преследуют и унижают информаторов.

«Если флаг России появится, это будет худшим решением. Люди понимают, что именно делает МОК — изображает борьбу с допингом», — заявил Родченков.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории добавил, что, разрешив российским спортсменам пройти под национальным флагом, МОК сведет на нет все предыдущие достижения по борьбе с допингом. Тем самым будет явлено абсолютное неуважение к выводам всех комиссий и докладу Макларена.

При этом Родченков, общаясь с журналистами, скрыл лицо под темной маской и очками. Ранее он заявлял, что прибегнул к пластической операции из соображений безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее интервью Родченкова американскому изданию The New York Times запустило скандал, последствием которого стало отстранение российской сборной от Олимпийских игр. Комиссии МОК, основываясь на показаниях информатора, заключили, что в России якобы существует программа поддержки допинга. Российская сторона не раз отвергала обвинения, отмечая, что заявления Родченкова бездоказательны.

Не исключено, что «Олимпийским атлетам из России», допущенным МОК к турниру, позволят на закрытии Игр пройти с национальным флагом. Решение на этот счет пока не принято, однако в МОК отмечают, что российская сторона добросовестно выполняла все требования организации.